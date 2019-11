Berghuis baalt van gemiste kansen: ‘Ja, ik gaf die keeper van RKC even een por’

Feyenoord stond na 19 minuten al met 0-2 achter tegen RKC, dat toch echt laatste stond met vier punten uit de eerste twaalf wedstrijden. De Kuip schrok wakker en Feyenoord ging op jacht naar goals. Bij rust stond het al gelijk door doelpunten van Nicolai Jørgensen en Sam Larsson, maar na rust deed Feyenoord er nog een schep bovenop om de 3-2 te maken. Berghuis kreeg daarop twee grote kansen, maar een schot ging naast en een kopbal van dichtbij tegen de paal. In de laatste minuut had Berghuis ook nog de 4-2 moeten maken, maar na goed breed leggen van Jens Toornstra schoot hij de bal tegen de lat. ,,Ja, natuurlijk baal ik daar van. Die ballen moeten er gewoon in. Ik had er vandaag zeker twee moeten maken, minimaal", was Berghuis zelfkritisch.

Lees ook Senesi redder van Feyenoord na dramatische start tegen RKC Lees meer

Na zijn gemiste kans op het eind kwam Berghuis ook nog even in de clinch met Etienne Vaessen, de 24-jarige doelman van RKC. ,,Wat daar gebeurde? Haha, hij zei ‘lekker voor je’ tegen mij. Daarop gaf ik hem even een por in zijn zij en tien seconden later ging hij pas naar de grond. Dat was mooi geacteerd. Ik ga maar snel naar binnen, voordat ik straks te veel heb gezegd", besloot Berghuis met een lach op zijn gezicht, voor hij afdaalde richting de spelerstunnel van De Kuip.

‘Tweede helft veel beter’

Daarvoor had Berghuis al teruggeblikt op de wedstrijd, waarin Feyenoord het zichzelf weer enorm moeilijk maakte. ,,In de eerste helft lopen we achterin te ver terug en daarmee maken we het veld veel te lang. Dan kan ook een ploeg als RKC heerlijk voetballen en dat lieten ze zien. In de tweede helft stonden we veel compacter en probeerden we met z'n allen naar voren te voetballen. Dat is het spel wat we willen spelen en dan zie je dat we veel meer kansen creëren. De tweede helft geeft mij ook zeker vertrouwen voor de wedstrijden na de interlandperiode.”



Berghuis zal zich morgen melden in Zeist. Oranje speelt de komende week de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Ierland (uit) en Estland (thuis), waar plaatsing voor het EK 2020 kan worden veiliggesteld.

Volledig scherm © BSR Agency