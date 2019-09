Berghuis bezorgt Feyenoord vanaf de stip eerste seizoenszege

Het was nipt, maar Feyenoord boekte na driemaal een gelijkspel de eerste winst. Een rake strafschop van Steven Berghuis was voldoende voor de driepunter: 0-1. De invallers van Willem II werkten daar nadrukkelijk aan mee.

Waar in het begin niet altijd mee zat, heeft Feyenoord de wind nu wel in de rug. In het Israëlische Beer Sheva sloegen bij een 0-0 stand de stoppen door bij verdediger Hanan Maman. De terechte rode kaart zorgde ervoor dat Feyenoord zonder problemen in de tweede helft kon toeslaan.

Vandaag werkte Justin Ogenia mee. De invaller voor Damil Dankerlui was nog maar net in het veld toen hij zich liet verrassen door een versnelling van Luis Sinisterra. De Colombiaan was al in het strafschopgebied toen Ogenia hem vloerde. Bas Nijhuis kende een strafschop toe en Steven Berghuis schoot Feyenoord naar 0-1.

De andere twee invallers van Adrie Koster hielpen ook nog een handje mee. Gladon en Kabangu verprutste in blessuretijd een reuzenkans op de gelijkmaker.

Lat

De Rotterdammers speelden een verdienstelijke eerste helft met een schot van Orkun Kökcü op de lat en een poging van Luis Sinisterra net naast. In beide gevallen was Luciano Narsingh de aangever. De transfervrij binnengehengelde aanvaller krijgt in Rotterdam steeds meer kritiek, maar de voormalig international is vooral het slachtoffer van de blessure van Nicolai Jørgensen. De Deen is op de weg terug, maar ontbreekt al heel het seizoen als centrumspits. Dylan Vente nam de honneurs waar, maar is inmiddels op huurbasis bij RKC Waalwijk gestald.



Steven Berghuis speelde als gelegenheidspits, maar sinds de rentree van Rick Karsdorp staat hij weer aan de vertrouwde rechterkant voorin. En dus moest Narsingh de positie maar invullen. Dat blijkt nog niet soepel te gaan. Narsingh viel ook nog eens geblesseerd uit met de pas 17-jarige Naoufal Bannis als vervanger. Een talent, maar ook een speler die nog tijd nodig heeft om naar het niveau van basisspeler bij Feyenoord toe te groeien.

Extra spits

Dat Jørgensen weer op de weg terug is, is uiteraard goed nieuws voor Jaap Stam. De trainer zei echter ook vandaag weer dat hij nog dolgraag een extra spits zou willen toevoegen aan zijn selectie. Dat moet dan op financieel gebied een buitenkansje zijn want vrijwel het volledige transferbudget spendeerde technisch directeur Sjaak Troost dit weekeinde aan Marcos Senesi. De 22-jarige Argentijn moet de verdediging versterken. De aanvalslinie zal waarschijnlijk op een creatieve manier worden ingevuld zolang Jørgensen nog niet terug is. De interlandperiode komt op een geschikt moment voor Feyenoord. Maar daarna breekt een zware periode aan met zes extra optredens in de Europa League.

