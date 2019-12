Berghuis en Marsman helpen Feyenoord aan moeizame zege op PEC

Door Mikos Gouka



Feyenoord was voor rust heer en meester tegen PEC Zwolle. Maar net als tegen Rangers FC stond het pas 1-0 toen de spelers de tunnel indoken voor de rust. Dat was bijna een wonder, want de Rotterdammers misten nogal wat kansen. Met die van spits Nicolai Jørgensen als allergrootst. De Deen, terug nadat hij door een bovenbeenblessure FC Groningen uit en Rangers FC thuis miste, kreeg de bal op een presenteerblaadje van Orkun Kökcü maar schoot de bal de in de tribune in plaats van in het doel.