Berghuis geniet van wereldgoal: ‘Deze staat in mijn top 3 aller tijden’

Steven Berghuis was na afloop van de gewonnen bekerwedstrijd met NAC (7-1) in zijn nopjes. De Feyenoord-aanvoerder, die verantwoordelijk was voor een hattrick, was blij met de grote uitslag ondanks een slechte eerste tien minuten.

Berghuis benutte twee strafschoppen en maakte even voor rust een wonderschone treffer. Met zijn ‘verkeerde’ rechterbeen stiftte hij de bal met heel veel gevoel in het doel. ,,Dit doelpunt staat in mijn top 3 aller tijden”, zei hij. ,,Met een kopbal tegen PSV en een stiftbal met mijn linker hier een andere keer in De Kuip.”

De captain van Feyenoord was niet content met de openingsfase. ,,De eerste tien minuten waren erg lastig, we vonden gewoon de oplossing niet. Die lag duidelijk aan de rechterkant bij Rick Karsdorp, maar de jongens zagen dat niet. NAC kon zo hun drukmoment goed uitvoeren.” Het doelpunt kwam toen op een goed moment. ,,Geholpen door de goal krijgen we dan een goede fase in de eerste helft. Zo'n goal helpt gewoon heel erg. Na het slechte begin speelden we ook gewoon goed voetbal.”

Met drie treffers was Berghuis de Man of the Match, zijn tweede goal was een wonderschone. ,,Nick is een kleine keeper, ik ken hem van mijn tijd bij AZ. Ik weet dat die verdediger instapt en dit gebeurt gewoon op gevoel. Ik vind de goal echt waanzinnig. Met rechts maak ik ze niet zo vaak, maar alles viel samen. Alles moet kloppen en dat deed het in dit geval”

Wat opviel was dat Berghuis zijn shirt weg gaf tijdens de wedstrijd aan een jonge Feyenoord-fan, die daar duidelijk ontroerd door was. ,,Het gebeurt heel vaak, maar deze keer vond ik dat ik het moest doen. Ik ben blij dat ik het heb gedaan.”

Nu kan de aanvaller met zijn team uitkijken naar de finale in de Kuip. ,,Na zo’n slecht begin van het seizoen hebben we onze rug gerecht. Het zijn zeker betere tijden, ik kijk er naar uit.”

Volledig scherm Berghuis geeft zijn shirt weg aan een jonge fan. © ANP Sport

Berghuis mocht even na zijn derde treffer al in de 55e minuut naar de kant. ,,Dat had vooral te maken omdat ik geschorst voor de finale zou zijn als ik nog een gele kaart zou krijgen”, vertelt hij.

Drie keer scoren in een halve finale van de beker is best bijzonder. Zeker als je maar 55 minuten op het veld staat. Jürgen Locadia was de laatste voetballer die driemaal scoorde in een halve eindstrijd van het nationale bekertoernooi. Hij deed dat voor PSV tegen PEC Zwolle (3-0). ,,Maar ik ben toch blij dat ik werd gewisseld”, zei Berghuis. ,,Je kan zo maar een gele kaart krijgen, dat zag je woensdag aan Klaiber van FC Utrecht. Ik wil de finale voor geen goud missen.”

Volledig scherm Steven Berghuis juicht na één van zijn goals. © ANP Sport Feyenoord raakt met de week beter in vorm. De grootste optimisten in Rotterdam durven al over de ‘dubbel’ te fluisteren. ,,Mooi hè”, lacht Berghuis. ,,Maar we staan in de eredivisie nog steeds zes punten achter op Ajax en AZ, met een minder doelsaldo. Dat vind ik echt veel. De beker kunnen we winnen. Dat hebben we wel in eigen hand. Daarvoor moeten we Utrecht in de finale verslaan.”