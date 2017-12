Berghuis heeft opeens zicht op topscorerstitel

De aanvoerder doelt met dat laatste ook op de recente uitslagen. ,,Want we beginnen weer iets meer op het echte Feyenoord te lijken’’, zegt El Ahmadi. ,,De laatste reeks was qua uitslagen goed. De landstitel? Daar praten we niet over, dat heeft geen zin. We staan ook gewoon erg ver achter op PSV. Hopelijk hebben we nu de basis gelegd voor een goede tweede helft van het seizoen.’’



Daarin staat het bekertoernooi uiteraard hoog op het prioriteitenlijstje. Met een kwartfinale tegen PSV in de eigen Kuip. De Rotterdammers willen daarnaast zo snel mogelijk PEC Zwolle en AZ achterhalen om vervolgens de strijd aan te gaan met rivaal Ajax om plek twee op de ranglijst. ,,Die wedstrijd tegen Roda JC, die leek een beetje op het bekerduel met Heracles’’, zegt El Ahmadi. ,,We beginnen steeds prima, maar dan vervolgens geven we de tegenstander toch weer lucht, valt de aansluitingstreffer en moeten we zelfs nog uitkijken dat een verdwaalde bal geen gelijkmaker oplevert.’’



Tegen Roda JC was het echter vrijwel onmogelijk om punten te verspelen, de Limburgers behoren duidelijk tot de allerzwakste broeders in de eredivisie. Aan de andere kant: Feyenoord verspeelde eerder in het seizoen toch zomaar twee punten in Kerkrade tegen de ploeg van trainer Robert Molenaar. ,,We moeten straks in 2018 meteen goed beginnen, dan kijken wat er nog mogelijk is’’, zegt El Ahmadi, die weet dat de start met uitwedstrijden tegen Ajax en FC Utrecht meer dan pittig is. ,,Maar nu eerst de feestdagen. Ik wens iedereen mooie kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar’’, zegt El Ahmadi. ,,Daarna pakken we de draad weer op in Marbella.’’