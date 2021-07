Berghuis kijkt eens goed om zich heen in wat zijn nieuwe speeltuin moet worden

Stengs verruilt AZ voor Nice: transfer levert Alkmaar­ders 15 miljoen euro op

15 juli Met een gegarandeerde transfersom van rond de vijftien miljoen euro is Calvin Stengs de volgende speler die AZ een fraai bedrag oplevert. De transfer van de bij de club zelf opgeleide buitenspeler naar het Franse OGC Nice is afgerond. ,,Het is tijd om afscheid van jullie te nemen‘’, meldt de 22-jarige Stengs op zijn Instagram-acccount.