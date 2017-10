Berghuis maakte eerste CL-goal Feyenoord in de Kuip sinds Lurling

1. Feyenoord voegt zich bij SC Heerenveen en Willem II

Feyenoord is de derde Nederlandse club in de historie die zijn Champions League-campagne met drie nederlagen begint. Ook Willem II (1999/2000) en SC Heerenveen (2000/2001) hielden geen enkel punt over aan hun eerste drie duels in de groepsfase van het toernooi. Willem II pakte uiteindelijk twee punten in een poule met Sparta Praag, Girondins de Bordeaux en Spartak Moskou en werd roemloos vierde. Ook Heerenveen was geen lang leven beschoren in het miljoenenbal. Onder leiding van trainer Foppe de Haan pakte de ploeg vier punten in een poule met Valencia, Olympique Lyon en Olympiakos. Ook dat betekende een vierde en laatste plek in de groep.