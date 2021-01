Berghuis na minimale zege op PEC: ‘Als je zo blijft spelen, ga je ook punten verliezen’

Feyenoord steeg naar de tweede plaats van de ranglijst, met evenveel punten als koploper Ajax en Vitesse. Ajax speelt donderdag nog tegen FC Twente maar Ajax tegen Feyenoord is komende zondag sowieso een duel tussen de nummers 1 en 2 van de ranglijst.



,,We komen steeds dichterbij en dat is goed”, keek Berghuis naar de ranglijst. ,,Maar we hebben matig gespeeld. De eerste helft was zelfs slecht. Zwolle trok ons helemaal uit elkaar en we kwamen in te grote ruimten te spelen”, zei de aanvoerder bij ESPN. ,,We speelden ook in een veel te laag tempo.”