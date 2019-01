Berghuis: Overwinning meer waard dan alleen drie punten

‘Ik zei tegen de jongens: lever een wedstrijd af waar ze nog jaren over praten’

18:46 In de week dat Giovanni van Bronckhorst zijn vertrek bij Feyenoord aankondigde, speelde zijn elftal een van de beste wedstrijden onder zijn leiding. ,,In mijn eerste seizoen als trainer wonnen we een Klassieker voor de beker, maar in de competitie lukte dat steeds niet. Voor mij is dit een van de mooiste wedstrijden tot nu toe'', zei Van Bronckhorst na de zege op Ajax (6-2).