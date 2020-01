Berghuis stelt fans Feyenoord gerust: ‘Ik ga niet naar PSV’

Feyenoord-captain Steven Berghuis kreeg na afloop van de gewonnen bekerwedstrijd bij Fortuna Sittard de vraag of hij er nog in geloofde, aangezien de winnende 1-2 van Luciano Narsingh pas in de 120ste minuut viel. ,,Ja, natuurlijk geloofde ik er nog in. Anders sta je toch ook niet met zoveel man voor de goal om die bal nog te maken? Hij kan elk moment nog vallen, ook als je een mindere wedstrijd speelt. Nee, het zit ook niet tegen, maar we hebben ook weer vertrouwen door de goede resultaten van de laatste maanden onder Advocaat. Die winning mood willen we vasthouden. Dat gevoel is weer teruggekomen door keihard te werken met z'n allen, dat gaat niet vanzelf. We weten dus ook dat we dat vast moeten houden, anders kan het ook zomaar weer weg zijn", zei Berghuis.