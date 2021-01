Berghuis treurt: ‘We vergeten onszelf te belonen’

,,We vergeten onszelf gewoon te belonen’’, verzuchtte Berghuis na afloop voor de camera van ESPN. ,,Ik krijg zelf nog twee grote kansen die ik mis, daar baal ik van.’’ De aanvoerder geeft aan waardoor zijn ploeg meer grip kreeg op de wedstrijd. ,,De eerste twintig minuten waren we niet goed, daarna hebben we de schroom van ons afgegooid. Dat pakte veel beter uit.’’

Berghuis complimenteerde zijn ploeg na afloop voor het optreden. ,,In de tweede helft is Ajax niet meer in het spel gekomen.’’ Het was voor rust Ryan Gravenberch die de winnende treffer op het scorebord schoot. In blessuretijd kopte Luis Sinisterra de bal op de bat.