Berghuis vindt landstitel voor Feyenoord nog steeds een reëel scenario

Door Mikos Gouka



Als Steven Berghuis morgen aan de zijlijn speelt, zal het voelen alsof de tijd even heeft stilgestaan. De stem van Dick Advocaat, die zich doorgaans luid en duidelijk laat horen aan de rand van het veld, Berghuis krijgt al een glimlach als hij eraan denkt. De Hagenaar was zijn trainer bij AZ in het seizoen 2013-2014 en later bij Oranje. Vanaf 12.15 uur wil Advocaat met FC Utrecht een resultaat halen in de Kuip. ,,Het is toch mooi dat hij weer terug is als trainer?'' zegt Berghuis. ,,Die man is zó gedreven, die kan helemaal niet stoppen. Prachtig.''



Advocaat adviseerde Feyenoord destijds om eens aan te kloppen bij Berghuis, bankzitter bij Watford. En bij Oranje, eerst nog als rechterhand van Danny Blind, vertelde hij de aanvaller dat de stap naar Feyenoord geknipt voor hem zou zijn. ,,Ik bewaar goede herinneringen aan hem. Advocaat heeft bij AZ mijn ogen geopend en als bondscoach van Oranje haalde hij mij erbij.''



Maar het is Feyenoord tegen FC Utrecht. Advocaat is de tegenstander en Feyenoord wil de achterstand op PSV en Ajax verkleinen. In juli in het Zwitserse Biel had technisch directeur Martin van Geel nog gezegd dat Feyenoord langer moest meedoen in de strijd om de landstitel dan vorig seizoen. Berghuis vulde die woorden later aan op de manier zoals Nederland hem heeft leren kennen: geen excuses. ,,Wij willen kampioen worden. Ik geloof dat het kan.''