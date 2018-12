Berghuis wijst Feyenoord weg in Emmen

Door Mikos Gouka



De euforie van de winnende partijen tegen PSV en VVV leek langzaam maar zeker weer uit het elftal weg te sijpelen. Maar na een uur worstelen op het kunstgras van Emmen schoot Steven Berghuis hard in en via het been van Jan-Arie van der Heijden verdween de bal achter keeper Kjell Scherpen.



Dat het zo lang duurde voor Feyenoord de ban kon breken, was niet de enige reden voor Feyenoord om met een minder goed gevoel dan de laatste wedstrijden over het veld te lopen. Zonder Robin van Persie, die na zijn rentree tegen VVV niet fit genoeg was om in en tegen Emmen in actie te kunnen komen, zag Van Bronckhorst weer spelers omvallen. Jeremiah St. Juste liep een armblessure op en niet veel later greep Jens Toornstra naar zijn hamstrings.



Opvallend was de keuze die Giovanni van Bronckhorst maakte. Jeugdspeler Orkun Kökcü, als jeugdspeler ooit door Feyenoord weggeplukt bij FC Groningen, mocht invallen en Yassin Ayoub en Renato Tapia mochten weer in de dug-out plaatsnemen.



Berghuis kon Feyenoord op 0-2 schieten van de strafschopstip. Een buitenkansje dat Feyenoord kreeg omdat Tim Siekman wel erg lomp Tonny Vilhena omver had gekegeld. Berghuis miste, maar schoot niet veel later op aangeven van Kökcü wel raak: 0-2.



Het leek de beslissing, maar Anco Jansen bracht de spanning met een vrije trap weer terug. Maar Berghuis besliste het duel. De aanvaller bereidde de treffer van Kökcü keurig voor. De 1-3 bleek de genadeklap van de club die voor het eerst in de historie in competitieverband Feyenoord op bezoek kreeg in Drenthe. Tonny Vilhena zorgde vanaf de stip nog voor 1-4.