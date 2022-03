'Berghuisje' Dekker geeft extra lading aan derby tussen IJsselmeervogels en Spakenburg

Ajax-aanvoerder Dusan Tadic steunt Marc Overmars: ‘Ik weet niet wat er is gebeurd, het interes­seert me ook niet’

Dusan Tadic heeft een speciale band met Marc Overmars en ondanks de affaire waar de voormalig Ajax-directeur in is verwikkeld, steunt de aanvoerder van de Amsterdammers de man die hem terughaalde naar Nederland. ,,Hij zal altijd een vriend van me blijven en ik zal er altijd voor hem zijn”, aldus de Serviër.

