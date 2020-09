Bergwijn bezorgt Lodeweges mooie start met winnende goal tegen Polen

In deze wonderlijke interland koestert Oranje het verdiende resultaat, al is het maar om na het tussentijdse vertrek van Ronald Koeman niet meteen in een sfeer van zorgen te belanden. ‘We started something’ luidt de tekst in een gelikt promofilmpje van de KNVB, dat voor de wedstrijd wordt afgespeeld in het verlaten stadion. Met als uitsmijter, opnieuw in popiejopie-Engels: ‘And we’re not done yet’.