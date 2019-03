Bergwijn en Van Persie beloond voor goals, ook Utrechters blinken uit

RapportcijfersHet was het eredivisieweekeinde van Robin van Persie en Steven Bergwijn. De Feyenoord-aanvoerder en de PSV-aanvaller die beiden meermaals scoorden kregen een acht. Sam Lammers was weer belangrijk voor Heerenveen. Hij kreeg een 7,5.

Dat cijfer was er ook voor de Utrechters Van de Streek, Kerk en Janssen. Net als de bij PSV in de basis debuterende Tsjech Michal Sadílek. Bij Fortuna Sitterd beleefde de Franse back Dembélé een rotavond tegen AZ. Hij kreeg een 4,5. Net als de eveneens in de basis debuterende Victor van den Bogert van Willem II.

De Graafschap – ADO Den Haag 1-1

De Graafschap: Jurjus 6 (40. Bertrams 6); Owusu 4,5, Straalman 5, Van de Pavert 5, Tutuarima 5; Matusiwa 6, Vet 5, El Jebli 5,5; Burgzorg 5, Benschop 6 (33. Narsingh 5), Bahoui 5 (70. Van Mieghem -).

ADO: Zwinkels 6; Troupée 5,5, Beugelsdijk 6,5, Kanon 6,5, Meijers 6; Bakker 6, El Khayati 6,5 (87. Pinas -), Immers 6, Goossens 6,5 (72. Malone -); Necid 6, Becker 6,5 (90. Hooi -).

Scheidsrechter: Kuipers 6

Man of the match: Sheraldo Becker is in vorm bij ADO Den Haag. Hij was in 2019 al betrokken bij zeven eredivisiedoelpunten (2 goals en 5 assists). Daarmee zit hij op hetzelfde gemiddelde als Hakim Ziyech en Dusan Tadic. Ook vrijdagavond scoorde hij weer.

Volledig scherm Sheraldo Becker. © BSR Agency

Heracles – FC Utrecht 1-5

Heracles: Blaswich 5; Breukers 5, Rossmann 5,5, Van den Buijs 5, Czyborra 5,5; Merkel 5,5, Duarte 6, Drost 5; Kuwas 5,5, Dalmau 5,5 (87. Van der Water -), Peterson 4,5 (45. Dos Santos 5).

FC Utrecht: Jensen 7; Klaiber 6,5, Letschert 6, Janssen 7,5, Gavory 7; Van de Streek 7,5 (86 Venema -), Van Overeem 7, Gustafson 7; Kerk 7,5 (86. Emanuelson -), Kramer 6, Boussaid 5,5 (68. Bazoer -).

Scheidsrechter: Bax 5

Man of the match: Met een assist en een doelpunt was Gyrano Kerk weer belangrijk voor FC Utrecht. Dat doelpunt was weer karakteristiek. Vanaf rechts met een lange run. Het was al zijn zesde doelpunt. Dat is nu al evenveel als zijn hoogste seizoentotaal in de eredivisie. Dat was vorig jaar met zes doelpunten.

Volledig scherm Gyrano Kerk. © BSR Agency

Excelsior – PSV 0-2

Excelsior: Damen 5,5; Horemans 5,5, Mattheij 5,5, Oude Kotte 4,5, Van der Meer 5; Schouten 6, Fortes 5, Messaoud 5,5 (72. Anderson); Edwards 4,5, El Hamdaoui 5, Eckert 6 (90. Omarsson).

PSV: Zoet 6; Dumfries 6, Schwaab 7, Viergever 7, Angeliño 7; Rosario 6,5, Sadílek 7,5, Ihattaren 7 (76. Gakpo -); Bergwijn 8 (90. Rigo -), De Jong 6, Lozano 6 (87. Malen -).

Scheidsrechter: Makkelie 7,5

Man of the match: Het was alweer even geleden dat Steven Bergwijn had gescoord voor PSV. Maar afgelopen zaterdag scoorde hij er direct twee. Het waren de enige doelpunten in de gewonnen wedstrijd tegen Excelsior.

Volledig scherm Steven Bergwijn (links). © BSR Agency

Vitesse – NAC 4-1

Vitesse: Eduardo 6; Karavaev 6, Doekhi 6,5, Clarke-Salter 4,5 (46. Van der Werff 7), Clark 4,5; Ødegaard 7, Serero 6, Bero 6, Büttner 7 (90. Gong -); Linssen 6, Dauda 6 (33. Buitink 7).

NAC: Van Leer 5; Van Anholt 5, Klomp 5, Verschueren 5, Dervite 5 (81. Mühren -), Leigh 5; El Allouchi 5,5 (81. Fernandes -), Lundqvist 6, Palmer-Brown 5, Korte 6,5 (70. Rosheuvel -), Te Vrede 5.

Scheidsrechter: Kooij 6

Man of the match: Vitesse-trainer Sloetsky had zaterdagavond een belangrijke hand in het wisselen. Zowel Buitink en Van der Werff vielen goed in. Verdediger Van der Werff was ook belangrijk met een goal.

Volledig scherm Thomas Buitink. © BSR Agency

FC Groningen – VVV 3-2

FC Groningen: Padt 6, Zeefuik 5,5, Te Wierik 6, Chabot 5,5, Handwerker 7, Doan 5, Bel Hassani (82. Van de Looi -), Reis 5,5, Bruns 5 (60. El Hankouri 6,5), Sierhuis 6 (77. Gladon -), Mahi 6,5.

VVV-Venlo: Unnerstall 6,5, Rutten 6, Röseler 6,5, Van Bruggen 6 (81. Grot -), Kum 6, Seuntjens 5,5, Post 6,5, Van Ooijen 5 (37. Dekker 5,5), Opoku 5, Mlapa 6,5, Joosten 6.

Scheidsrechter: Gözübüyük 5,5

Man of the match: Na een aarzelende start wordt Tim Handwerker met de week belangrijker voor het weer zo opgeleefde FC Groningen.

Volledig scherm Tim Handwerker. © BSR Agency

Heerenveen – Willem II 4-2

Heerenveen: Hahn 6; Hornkamp 5,5 (89. Dresevic -), Høegh 5, Pierie 5, Woudenberg 5; Kobayashi 6, Vlap 7, Rienstra 5,5, Van Bergen 6,5 (84. Van Amersfoort), Lammers 7,5 Johnsen 6 (69. Mihajlovic -6).

Willem II: Wellenreuther 6; Heerkens 5, Van den Bogert 4,5, Meissner 5, Palacios 5,5; Llonch 5 (84. Kristinsson -), Crowley 6,5, Tapia 5,5; Dankerlui 5,5, Isak 7,5, Pavlidis 6 ( 71. Anita 6).

Scheidsrechter: Van den Kerkhof 6,5

Man of the match: Het duo Lammers-Vlap blijft één van de gevaarlijkste duo’s van de eredivisie. Met twee doelpunten en een assist was Sam Lammers zondagmiddag het meest belangrijk van de twee.

Volledig scherm Sam Lammers (rechts). © BSR Agency

AZ – Fortuna Sittard 4-2

AZ: Bizot 6: Svensson 6,5 (63. Van Rhijn -) , Vlaar 6, Koopmeiners 6,5, Ouwejan 5; Midtsjø 5,5, Til 6,5, Maher 5,5 (80. Wuytens -), Stengs 5,5 (89. Gudmundsson -), Seuntjens 6, Idrissi 6.

Fortuna Sittard: Koselev 6, Dembélé 4,5 (69. Ramírez), Mac-Intosch 5,5, Heerings 5, Pinto 5; Balic 5 (78. Hutten), Smeets 5, Diemers 5,5; Semedo 5 (72. Ciss), Novakovich 6, Lamprou 5,5.

Scheidsrechter: Lindhout 6,5

Man of the match: Aanvoerder Guus Til was weer belangrijk voor zijn team met een assist en een doelpunt.

Volledig scherm Guus Til. © BSR Agency

Feyenoord – FC Emmen 4-0

Feyenoord: Vermeer 6,5 (42. Delle 6); St. Juste 6,5, Martina 6, Van der Heijden 6, Haps 6; Clasie 6, Van Persie 8 (87. Sinisterra -), Vilhena 6,5; Berghuis 6, Jørgensen 5,5, Larsson 6 (69. Kökcü -).

Emmen: Scherpen 6,5; Neidhart 6 (68. Kuipers -), Veendorp 5, Lukic 6, Bakker 5, Gronsveld 5; Cavlan 5,5, Chacon 6, Jansen 6 (79. Arias - ); Braken 5, Bannink 6 (46. Slagveer 6)

Scheidsrechter: Kamphuis 6

Man of the match: Robin van Persie was weer de belangrijkste man in de Kuip. De afzwaaiende vedette maakte er tegen Emmen maar liefst drie.