Bergwijn leidt matig PSV met twee beauties langs Sparta

Steeds houdt PSV net genoeg over om na 90 minuten weer drie punten op 't conto bij te schrijven.



De gevierde man dit keer was Steven Bergwijn, de buitenspeler van wie iedereen ziet dat-ie kan voetballen. Alleen worstelt hij al sinds zijn debuut in 2014 met zijn rendement. Ook vanavond miste hij eerst twee goede mogelijkheden, voordat hij PSV van 1-0 achter naar 1-2 voor schoot met twee prachtige doelpunten. De eerste, vlak voor rust, een gekruld schot van 20 meter over keeper Huth heen. De tweede een streep van 25 meter in de bovenhoek na terugleggen met het hoofd door Luuk de Jong.



Cocu zegt het wel vaker: als Bergwijn eenmaal over een drempel heen raakt met scoren, dan heeft Nederland er een heel interessant aanvallend talent bij.



Voor het overige maskeerden de goals van Bergwijn de onmacht van PSV tegen de hekkensluiter van de eredivisie. In principe staat er in het elftal van de koploper op elke positie een betere speler, maar dat verschil was veel te weinig zichtbaar. Sparta, gesteund door de snelle voorsprong na 4 minuten uit een corner, had op het eind zelfs nog een paar grote kansen op de gelijkmaker. Maar ondermeer een schitterende reflex van Jeroen Zoet voorkwam dat. En een uitblinkende Zoet, ook dat is het verhaal van PSV in de titelrace.



Het is overigens nog even afwachten of Hirving Lozano er komende zaterdag bij is bij het thuisduel met Heerenveen. De topscorer van de eredivisie viel halverwege geblesseerd uit na een ongelukkige botsing met Sander Fischer. Onderzoek moet uitwijzen hoe ernstig de blessure is.