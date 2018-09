Bergwijn loopt liesblessure op en haakt af bij Jong Oranje

Bergwijn werd eerder deze week door bondscoach Ronald Koeman niet bij het grote Oranje gehaald, omdat hij van waarde kon zijn voor zijn leeftijdsgenoten in de jacht op kwalificatie voor het EK.



Het is nog niet bekend wat de ernst van de blessure is. Bergwijn, die de laatste weken behoorlijk op dreef was, is per direct teruggekeerd naar Eindhoven. Van de Looi heeft besloten geen vervanger op te roepen.