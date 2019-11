Bergwijn maakt indruk bij rentree, matig debuut Honda

Nieuwkomer Keisuke Honda beleefde in tegenstelling tot Bergwijn juist geen fraaie comeback. De Japanner kreeg een 4. Amadou Ciss kreeg een rode kaart een vier voor zijn optreden in de aanval tegen Fortuna Sittard tegen PEC Zwolle. Dat was ook het cijfer van Twente-middenvelder Godfried Roemeratoe.

FC Utrecht – AZ 0-3

FC Utrecht: Paes 6; Klaiber 5 (75. Troupée -), Janssen 6, Hoogma 5,5, Van der Maarel 6,5; Maher 5,5, Van Overeem 6, Gustafson 5,5; Van de Streek 5 (63’ Cerny -), Bahebeck 4,5 (68. Makienok -), Kerk 5,5.

AZ: Bizot 6,5; Svensson 6,5, Hatzidiakos 6,5, Wuytens 6,5, Wijndal 7; Midtsjø 7, De Wit 6 (57. Sugawara 6), Koopmeiners 7; Stengs 6, Boadu 7 (86. Druijf -), Idrissi 7 (77. Ouwejan -).

Scheidsrechter Kuipers: 5.

Man of the match: Na de droomweek met zijn succesvolle debuut bij Oranje blijft Myron Boadu ook in de eredivisie ‘gewoon’ aan de weg timmeren. Zijn doelpunt tegen FC Utrecht na een fraaie aanval zorgde weer voor wat voetnoten in de AZ-historie. Hij werd de eerste speler die zes keer op rij scoorde voor de club sinds Mounir El Hamdaoui in 2009 en met de vijfde goal op aangeven van Calvin Stengs bekroonde dat duo zich tot de waardevolste van het seizoen.

Ajax – Heracles 4-1

Ajax: Onana 7; Mazraoui 6,5 (67. Dest -), Schuurs 6.5, Blind 7, Tagliafico 7; Van de Beek 6,5, Martinez 7; Labyad 6 (73. Huntelaar -), Ziyech 7 (81. Marin -), Promes 7; Tadic 6,5.

Heracles: Blaswich 7 ; Breukers 5,5, Pröpper 5,5, Knoester 6, Czyborra 6,5; Jakubiak 6 (57. Osman 6), Merkel 6, Kiomourtzoglou 6; Van der Water 4 (69. Bijleveld -), Dessers 6,5, Dos Santos 6 (61. Mauro Junior).

Scheidsrechter Higler: 6.

Man of the match: Het is bijna kunst hoe Hakim Ziyech de ballen steeds weer klaar legt bij de tweede paal waar Quincy Promes dan staat om een doelpunt te maken. Tegen Heracles lukte het twee keer.

PEC Zwolle – Fortuna Sittard 3-1

PEC Zwolle: Zetterer 7; Van Wermeskerken 6,5, Lachman 6,5, Lam 6, Van Polen 6,5 (72. Johnsen -); Saymak - (28. Bel Hassani 6), Dekker 6, Clement 7, Hamer 6,5; Reza 5, Van Crooij 6,5 (90. Thy -).

Fortuna Sittard: Koşelev 5; Angha 5, Harries 5 (66. Damascan -), Passlack 5; Essers 5, Cox 5,5, Diemers 6, Tekie 5,5, Smeets 6 (81. Carbonell -); Ciss 4, Sambou 5 (73. Karjalainen -).

Scheidsrechter Kooij: 4,5.

Man of the match: Keeper Michael Zetterer debuteerde voor PEC Zwolle en was direct belangrijk voor de club.

ADO Den Haag – Willem II 3-3

ADO Den Haag: Koopmans 7; Muringen 5 (56. Bjelica 6), Beugelsdijk 5, Pinas 5,5, Meijers 5,5; Immers 5,5, Bakker 4,5 (34. Haye 6,5), Goossens 7; Summerville 6,5, Necid 7,5, Hooi 5 (46. Falkenburg 6).

Willem II: Wellenreuther 6,5; Heerkens 7, Holmén 6,5, Peters 5,5, Nelom 5 (77. Quinoñez: -); Saddiki 5,5 (59. Nieuwkoop 6), Ndayishimiye 7, Llonch 6,5; Nunnely 5,5, Pavlidis 6,5, Köhlert 6,5 (54. Vrousai 6,5).

Scheidsrechter Lindhout: 6,5.

Man of the match: Tomas Necid scoorde twee keer en had zo een belangrijk aandeel het punt dat ADO behaalde. Hij werd er ook clubtopscorer door.

FC Groningen – Feyenoord 1-1

FC Groningen: Padt 7; Zeefuik 6,5, Itakara 6, Memisevic 6, Te Wierik 6, Warmerdam 6; El Messaoudi 7, Hrustic 6,5, El Hankouri 6; Sierhuis 6 (77. Benschop -), Asoro 5 (77. Lundqvist -).

Feyenoord: Vermeer 6,5; Geertruida 6,5, Botteghin 6, Fer 6,5, Senesi 7, Malacia 5; Toornstra 5, Kökcü 5; Berghuis 6, Sinisterra 6,5, Larsson 6 (77. Narsingh -).

Scheidsrechter Manschot: 5.

Man of the match: Doelman Sergio Padt was weer belangrijk voor FC Groningen met een cruciale redding in de slotfase.

PSV – Heerenveen 2-1

Heerenveen: Hahn 7,5; Van Rhijn 6, Dresevic 6, Botman 6,5, Floranus 6,5; Kongolo 5,5 (74. Veerman -), Faik 6 (88. Dreyer -), Bruijn 5 (46. Halilovic 6,5); Van Bergen 5,5, Odgaard 6, Ejuke.

PSV: Unnerstall 7,5; Dumfries 6, Baumgartl 6, Viergever 6, Sadílek 5 (86. Schwaab -); Rosario 6, Ihattaren 7, Thomas 6,5 (74. Hendrix -); Doan 5,5, Malen 6, Bergwijn 8 (64 Gakpo -).

Scheidsrechter Nijhuis: 7.

Man of the match: Met twee schitterende treffer onderstreepte Steven Bergwijn zijn succesvolle terugkeer bij PSV.

RKC – FC Emmen 1-1

RKC Waalwijk: Vaessen 5; Gaari 5, Mulder 6, Delcroix 5,5 Bakari 5; Rienstra 5,5 (79. Bilate -), Vermeulen 5 (56. Tahiri -), Leemans 5; Sow 5, Vente 5,5, Maatsen 5 (63. Daneels -).

FC Emmen: Telgenkamp 6; Bijl 6, Heylen 6,5, Veendorp 6, Burnet 5,5; Ugrinic 6, De Vos 5,5, Hiariej 6, Peña 5,5 (90. Slagveer -), De Leeuw 5,5 (75. Roosken -); Kolar 5 (72. Arias -).

Scheidsrechter Martens: 6.

Man of the match: De Belg Michaël Heylen was de beste verdediger aan de zijde van FC Emmen, dat in de slotfase nog een treffer moest slikken.

Sparta – Vitesse 2-0

Sparta: Harush 7,5; Karami 7, Vriends 6, Mattheij 7, Faye 5,5; Harroui 7, Smeets 7, L. Duarte 6, Rayhi 6 (71. D. Duarte-); Ache 6 (90. Piroe-), Veldwijk 5 (79. Abels -).

Vitesse: Pasveer 5; Lelieveld 5, Doekhi 5, Obispo 5, Clark 5; Bazoer 4,5, Bero 4,5; Buitink 4,5 (67. Grot -), Honda 4 (81. Foor -), Linssen 5; Matavz 4,5.

Scheidsrechter Bax: 6.

Man of the match: Ariel Harush was lang tweede doelman bij Sparta maar kreeg de kans door de schorsing van Coremans. Nu is Coremans terug maar Harush is nog steeds eerste doelman. Vandaag bewees hij zijn waarde.

VVV – FC Twente 2-1

FC Twente: Drommel 7; Latibeaudiere 5 (81. Berggreen -), Busquets 6, Schenk 5, Verdonk 5; Roemeratoe 4, Selahi 5.5, Espinosa 5 (58’ Aburjania 5); Aitor 5, Vuckic 5,5, Nakamura 5,5 (64. Menig -).

VVV: Kirschbaum 6; Pachonik 6 (74’ Dekker), Schäfer 5,5 Kum 6; Janssen 6, Opoku 6 (84. Sinclair -), Post 6, Linthorst 6; Wright 6, Soriano 6 (88. Yeboah -), Van Ooijen 6.

Scheidsrechter Van der Eijk: 6

Man of the match: Joël Drommel was bij FC Twente een uitzondering. De keeper haalde als enige Twentenaar een hoog cijfer.