Berichtje van Overmars deed Pasveer van gedachten veranderen over aanbod Vitesse

De donkere dagen van Sven van Beek: ‘In de bloei van mijn leven kwam ik in de hel terecht’

19 april Na pikdonkere periodes is Sven van Beek weer helemaal zichzelf. De 26-jarige verdediger van Willem II heeft het plezier in het voetbal hervonden, nadat hij zich keer op keer moest terugknokken van enorme tegenslagen. ,,Ik zat in de bloei van mijn leven, en kwam in de hel terecht.”