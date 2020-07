‘Besiktas? Nicolai Jörgensen gaat lekker ballen bij Feyenoord’

Voetballen met publiek, gaat dat nog wel zo?

28 juli In België ontstaat paniek, sport is er zonder publiek en in de regio Antwerpen zelfs helemaal niet. Gaat het in Nederland ook die kant op? Viroloog Ab Osterhaus en ‘voetbalburgemeester’ Paul Depla vinden het hier nog te vroeg voor. Als we maar afstand houden.