Besluit van KNVB rijt oude wonden open bij FC Utrecht

Door Tim Reedijk



Onvermoeibaar holde grootaandeelhouder Frans van Seumeren vorige zomer van camera naar camera. Overal deed hij zijn beklag over de KNVB, over de vooringenomenheid in de Zeister bossen, nadat zijn FC Utrecht geen Europees ticket toegewezen had gekregen en geen bekerfinale mocht spelen. Na een verloren zaak via de UEFA accepteerde FC Utrecht uiteindelijk schoorvoetend een solidariteitsbijdrage van zes ton. Maar Van Seumeren heeft en had geen goed woord over voor de KNVB en diens directeur, Eric Gudde. Hij pleit niet voor niets voor een krachtigere Eredivisie CV en een kleinere rol voor de bond.