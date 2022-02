Betaald voetbal krijgt zijn zin: stadions binnenkort weer helemaal vol

Het is nog onduidelijk of de versoepelingen al direct plaats zullen vinden vanaf dinsdag. Dan vindt er een nieuwe persconferentie plaats. Het is ook mogelijk dat de versoepelingen vanaf begin maart worden toegepast, dan verlopen namelijk de huidige coronamaatregelen. Een van de versoepelingen is dus dat stadions weer helemaal vol mogen, maar nog wel met een coronatoegangsbewijs.

Vooralsnog mochten stadions voor 1/3 gevuld worden. Te weinig, vonden onder meer betaald voetbalclubs. Zij vroegen met #stadionsvol het afgelopen weekend aandacht voor de coronamaatregelen. ,,Betaald voetbal draait om het spelen voor publiek. Voetballen voor lege of grotendeels lege tribunes is sfeerloos, onnodig en kost veel geld. 1/3 stadionbezetting is daarom geen oplossing voor de langere termijn”, zo luidde het statement.

Het betaald voetbal is altijd van mening geweest dat het veilig is om stadions volledig te vullen. Ook omdat er aangetoond is tijdens de fieldlabs dat stadions geen brandhaarden waren. ,,Dat blijkt uit informatie van de GGD en is ook logisch: niemand komt binnen zonder controle van het coronatoegangsbewijs en alle bezoekers zitten in de buitenlucht. Uit onderzoek blijkt dat er buiten nauwelijks besmettingen plaatsvinden. De eindconclusie van alle fieldlabs onderzoeken, waarbij ook wetenschappers en de overheid waren betrokken, luidde het afgelopen jaar: ‘Met specifieke voorwaarden en maatregelen zouden evenementen zelfs binnen de categorie ‘zorgelijk’ doorgang kunnen vinden met een hogere bezoekerscapaciteit, soms zelfs 100%'.”

