Beugelsdijk schiet ADO naar linkerrijtje op heet avondje NAC

Door Wietse Dijkstra



Beugelsdijk schoot tien minuten voor tijd raak na een afgeslagen corner en zette daarmee het spectaculaire duel op zijn kop. Dat de centrale verdediger het veld afstapte als matchwinner, paste helemaal in het scenario dat vanavond voor hem leek geschreven.



Op een heet Avondje NAC was het voor Beugelsdijk en de zijnen alle hens aan dek. Maar dat zijn de potjes die hem het beste liggen. Beugelsdijk ging voorop in de strijd, vocht keiharde duels uit, schoffelde, blokte en tacklede dat het een aard had.



Het was hard nodig ook, want ADO had het zwaar tegen de promovendus die net als de Hagenaars aasde op een plaats in het linkerrijtje. NAC zette de toon en had - zeker in de eerste helft- de meeste aanspraak op de openingstreffer. Maar wat de thuisclub ook probeerde, de bal wilde er maar niet in.



Mounir El Allouchi had pech met een bekeken balletje dat op miraculeuze wijze via binnenkant kruising uit het doel verdween, ADO-doelman Robert Zwinkels alle geluk van de wereld dat Giovanni Korte ook de rebound (paal) er niet in kreeg. Ook na rust zat het NAC niet mee. Thierry Ambrose stuitte na een prima actie op Zwinkels, die ook nu weer niet mocht mopperen dat Korte zich geen raad wist met de rebound en Arno Verschueren bij de derde poging naast schoot.



Het krachtenverslindende voetbal hield NAC niet 90 minuten vol. ADO had na rust al eerder kunnen profiteren van de ruimtes die steeds groter werden, maar was slordig in de eindfase. Totdat Beugelsdijk zich maar weer eens voor het doel meldde.