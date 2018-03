Beugelsdijk weken aan de kant door hamstringblessure

Uit een MRI-scan bleek dat Beugelsdijk een scheurtje in zijn hamstring heeft. De Hagenaar, die eerder dit seizoen al vier wedstrijden miste vanwege een schorsing, staat daardoor enkele weken aan de kant.

Trainer Alfons Groenendijk zag tegen NAC nog twee verdedigers uitvallen: Wilfried Kanon en Tyronne Ebuehi. Kanon werd kort voor rust met rood van het veld gestuurd voor het neerhalen van de doorgebroken Sadiq Umar. De Ivoriaan had op dat moment al last van zijn lies. Ebuehi ging halverwege de tweede helft naar de kant, ook met liesklachten.De geschorste Kanon ontbreekt in ieder geval vrijdag tegen Excelsior. Achter de naam van Ebuehi staat een vraagteken.