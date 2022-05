Bij Ajax lijkt in aanloop naar Super Sunday nauwelijks sprake van kampioenskoorts

Door Johan Inan



Hoewel Ajax mogelijk twee dagen van titelprolongatie verwijderd is, lijkt van kampioenskoorts vrijdag nauwelijks sprake bij de koploper. Op sportpark De Toekomst is het na een iets kortere trainingssessie een komen en gaan van spelers met media-verplichtingen. De één neemt een individuele prijs in ontvangst, de ander spreekt wat in voor de clubkanalen en weer een ander gaat op de foto met een bal. Van aanstaande festiviteiten is weinig te merken. Niet in woord, en niet in daad, of het moet zijn dat captain Dusan Tadic zijn teamgenoten bij het veroveren van de schaal nog een blinkend presentje in het verschiet heeft gesteld.



Zowel trainer als spelers stellen niet met een feestje bezig te zijn. ,,We moeten gewoon van AZ winnen en daarna zien we wel of dat genoeg is voor de titel. Zo niet, hebben we nog twee wedstrijden”, zei Davy Klaassen, die ook geen andere sfeer proeft dan anders. ,,Een goede, gezonde spanning. Niet meer of minder dan anders eigenlijk.”