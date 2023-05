Bij AZ ligt de prioriteit niet direct bij Conference League-tegenstander West Ham United: ‘Ajax is nu echt onze zorg’

AZ gaat een belangrijke week in met zaterdagavond de topwedstrijd tegen Ajax en op donderdag de halve finale van de Conference League tegen West Ham United in Londen. Sterspeler Jesper Karlsson mist het duel met Ajax door een blessure.

Net als AZ-trainer Pascal Jansen zal ook bij West Ham United-coach David Moyes zeggen dat de eerstvolgende wedstrijd de belangrijkste is. Dáár zal alle focus naar uitgaan. AZ speelt morgenavond in de Johan Cruijff Arena tegen de uittredende landskampioen Ajax, West Ham treft op zondag het Manchester United van trainer Erik ten Hag.

Ze hebben allebei een punt. De Londenaren zijn met nog vier wedstrijden te gaan nog niet zeker van lijfsbehoud. De afstand tussen nummer vijftien West Ham en Nottingham Forest, dat op degradatieplaats achttien staat, is slechts vier punten.

Quote Irritatie kan tot afleiding en verleiding zorgen. We moeten daar zelf weg van blijven en strijdbaar blijven op onze eigen manier Pascal Jansen, trainer AZ

Jansen heeft met AZ weer heel andere belangen. De Alkmaarders kunnen een slag slaan, want winnen zij van Ajax dan wipt AZ over die club heen en staat het op de derde plaats die rechts geeft op een plek in de Europa League. Toch een toernooi dat AZ na het huidige succesvolle Conference League-seizoen ambieert.

Maar de tweede plaats die recht geeft op de voorronde van de Champions League is ook nog niet uit beeld. PSV wacht een lastige uitwedstrijd bij Sparta. Het is voor Jansen, die West Ham United zondagavond live in actie gaat zien tegen Manchester United te hopen dat hij al zijn spelers fit krijgt voor alle belangrijke wedstrijden de komende weken.

Pavlidis en Odgaard beschikbaar tegen Ajax

Wat dat betreft had hij goed nieuws voor in elk geval de wedstrijd tegen Ajax want Vangelis Pavlidis en Jens Odgaard die geblesseerd raakten tegen RKC zijn weer fit. De derde aanvaller, sterspeler Jesper Karlsson is dat nog niet. ,,Jesper heeft een peesprobleem”, zei Jansen vrijdagmiddag tijdens het persmoment voor de wedstrijd tegen Ajax. ,,We willen ons niet teveel vastpinnen op een wedstrijd omdat het telkens anders is hoe hij reageert na trainingen.”

Een ander lang blessuregeval klopte vrijdagochtend al op de deur bij Jansen. ,,Iedere speler wil in deze fase van de competitie natuurlijk zoveel mogelijk meedoen, maar Dani de Wit helemaal. Hij is er al een tijd uit en heeft van de medische staf groen licht gekregen om weer meer te belasten. Dan is Dani iemand die gelijk wil weten hoe hij ervoor staat en wanneer hij zou kunnen worden ingezet.”

En ondanks al die blessuregevallen wil Jansen echt pas ná Ajax verder kijken naar de wedstijd tegen West Ham United. ,,Ajax is nu echt onze zorg.” Wat die wedstrijd betreft kan Jansen zijn spelers ronkende statistieken voorhouden.

Volledig scherm Vangelis Pavlidis en Dani de Wit vieren een doelpunt. Pavlidis keert terug in de wedstrijdselectie, De Wit is op de weg terug. © Pro Shots / Vincent de Vries

Balans tegen Ajax in voordeel AZ

In de laatste vijf seizoenen is in de onderlinge balans tussen de twee grootste clubs uit Noord-Holland op het gebied van de eredivisie in het voordeel van AZ, terwijl die club de laatste drie wedstrijden ongeslagen is tegen Ajax. Jansen kent als trainer bovendien een uitstekende balans tegen de traditionele top drie. Hij won de meerderheid van zijn eredivisieduels tegen die clubs.

Ook Jansen keek met gemengde gevoelens naar de bekerfinale tussen PSV en Ajax die werd ontsierd door overtredingen en irritaties. ,,Dat was niet des Ajax’ in mijn ogen. En dan heb ik het over voetbal en gedrag. We moeten zaterdagavond vooral naar onszelf kijken en onverstoorbaar zijn. Irritatie kan tot afleiding en verleiding zorgen. We moeten daar zelf weg van blijven en strijdbaar blijven op onze eigen manier.”

