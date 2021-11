Bij AZ zien ze na aantrekken van Arne Slot als trainer meer kopieergedrag in de Kuip

Door Mikos Gouka en Nik Kok



Arne Slot schudt zondagmiddag voor het eerst weer de hand van AZ-trainer Pascal Jansen, zijn voormalige assistent die hem in Alkmaar opvolgde toen hij er ruim een jaar geleden plotseling werd ontslagen. Contact is er tussen de twee daarna alleen per app geweest. ,,Ik heb hem niet meer gesproken”, gaf Jansen gistermiddag aan. Ik liet het initiatief bij Arne en heb hem gezegd dat als hij behoefte had aan gesprek, hij mij kon bellen. Daar kwam geen reactie op. Dan is het oké. Het is leuk om hem zondag weer te zien.”