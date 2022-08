Bij Feyenoord is het wachten op een echte linksback: ‘Het liep vorig seizoen beter’

Door Mikos Gouka



Arne Slot kreeg zijn gelijk dat hij liever niet gehad. De 2-5 in Arnhem tegen Vitesse was minder indrukwekkend dan de buitenwereld wilde doen geloven, zoals de 0-0 tegen Heerenveen in de eigen Kuip weer niet zo slecht was als de uitslag doet vermoeden. Feyenoord creëerde volop kansen tegen een Heerenveen dat zich prima had georganiseerd en dat nauwelijks oog had om ook aanvallend iets voor elkaar te knutselen in Rotterdam.



De trainer van Feyenoord had vooraf het seizoen hardop uitgesproken dat de nieuwe landskampioen van Nederland heel veel punten verzameld moet hebben. Volgens Slot ruim meer dan de 83 winstpunten die Ajax achter de naam had staan afgelopen mei. Dan is twee punten verspelen in eigen stadion meer dan vervelend. ,,De 0-0 is teleurstellend’', vond Slot. ,,Vorig seizoen wonnen we vrijwel alle wedstrijden tegen clubs uit het rechterrijtje. Al kun je jezelf afvragen of Heerenveen in het rechterrijtje van de eredivisie gaat finishen.’’