Bij NAC gaat het alleen nog over Van Hooijdonk: ‘Als hij weg wil, dan moet hij maar gaan’

Door Yadran Blanco



Negen van de tien vragen in de nabeschouwing van NAC - FC Volendam (3-0) gaan over zijn topscorer. Het is niet anders dan de week ervoor in De Adelaarshorst waar de nu al beruchte wissel in de 89ste minuut plaats had. De vragen over Sydney van Hooijdonk in aanloop naar en na afloop van een wedstrijd hangen Steijn onderhand de keel uit.