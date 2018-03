Bij Oranje gloeit gevoel van nieuwe start: nieuwe coach, nieuwe namen, nieuw systeem

Zoals De Vrij zich toch al op zijn gemak voelt de laatste maanden. De verdediger is in blakende vorm. Na maanden van onderhandelingen is duidelijk dat hij volgend seizoen elders speelt. Maar in het kamp van Oranje gaat het niet over de situaties bij de club, het gaat om Oranje tegen Engeland en Portugal. Om een nieuwe start. ,,Ik ken de bondscoach uiteraard goed’’, zegt De Vrij. ,,Ik heb onder hem gewerkt bij Feyenoord en gisteren hebben we elkaar na lange tijd weer eens gesproken. Ronald Koeman is tactisch sterk.’’



De journalisten die over de afgepakte aanvoerdersband bij Feyenoord begonnen omdat De Vrij voor zichzelf extra krachttrainingen volgde, kregen stuk voor stuk hetzelfde antwoord. Dat was het verleden, Oranje kijkt naar de toekomst. ,,Dit is een nieuwe start en zo voelt het ook’’, zegt de verdediger. ,,Ik ben er te vaak niet bij geweest. Er was steeds iets als Oranje bij elkaar kwam. Maar nu ben ik fit, ik heb al 35 duels gespeeld. We zitten nog in de Europa League. En met Oranje gaan we beginnen aan een nieuwe periode.’’