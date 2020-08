Bij Oranje is de vacature hét gesprek: ‘Neem aan dat ze onze mening meenemen’

video Van Dijk: Louis van Gaal? Ik heb zijn naam persoon­lijk niet genoemd

18:26 Virgil van Dijk zegt ondanks het vreemde tijdstip voor de interlands blij te zijn dat Oranje weer bij elkaar is gekomen in Zeist. Dat Ronald Koeman er niet meer bij is, is een aderlating maar de aanvoerder verwijt de vertrokken coach niets. ,,We zijn superblij dat we hier allemaal weer zijn. We hebben er zin in.”