Bij Roger Schmidt brandt het vuur altijd voor de volgende wedstrijd: ‘Ik zou als speler liever nooit gestopt zijn’

In het trainersleven van Roger Schmidt is hét anker altijd de volgende wedstrijd. De trein dendert elke keer weer door naar de eerstkomende afspraak. Waar ook, wanneer ook: het aanstaande potje staat in bijna alles centraal. Toch verblindt het voetbal hem niet. In niets wekt de trainer de indruk enorm maniakaal te werk te gaan of volledig door te slaan. Tijdens wedstrijden is er soms stress en kan Schmidt flink tekeer gaan, maar mentaal snel afschakelen lukt hem meestal wel. Behalve als hij het gevoel heeft dat zijn ploeg onrecht is aangedaan of als hij niet serieus wordt genomen. Wie kort daarvoor op de knopjes heeft gedrukt, krijgt een boze en taaie Schmidt tegenover zich.