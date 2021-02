Bij welke temperatuur gaat er een streep door de bekerduels van deze week?

Samenvatting Veerman velt armoedig Vitesse in ijskoud Friesland

6 februari Vitesse koerst af op een sportieve crisis. De Arnhemse club ging zaterdagmiddag in een ijskoud Friesland na een zwak optreden onderuit bij sc Heerenveen. Henk Veerman was de koele kikker in het Abe Lenstra Stadion: 1-0.