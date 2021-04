Bijlow en Vloet blinken uit, Trésor met wanprestatie symbool voor dolend Willem II

Samenvatting Clasie bekroont terugkeer bij AZ met belangrijk doelpunt

10 april Blessures speelden hem lang parten. Maar zaterdagavond was hij er opeens weer, Jordy Clasie. Met een doelpunt had de oud-Feyenoorder een belangrijk aandeel in de 2-0 overwinning van AZ op Sparta.