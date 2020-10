Bijlow haakt geblesseerd af bij Jong Oranje en keert terug naar Feyenoord

Woensdag tegen Mexico Van Dijk: KNVB heeft voor De Boer gekozen, niet de spelers

5 oktober De invloed van de spelers van het Nederlands elftal voor de keuze van een nieuwe bondscoach, is minder groot geweest dan veel mensen denken. Dat zei aanvoerder Virgil van Dijk maandag in Zeist, waar Oranje in voorbereiding is op de komende drie wedstrijden tegen Mexico (vriendschappelijk), Bosnië en Herzegovina (Nations League) en Italië (Nations League).