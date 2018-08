Bijlow helpt Feyenoord aan eerste prijs van het seizoen

Door Dennis van Bergen



Het gejuich was tamelijk ingetogen, maar daarmee niet minder intens. In zijn eerste officiele wedstrijd als eerste doelman van Feyenoord vertolkte Justin Bijlow meteen een prominente rol. Hij keerde strafschoppen van Jorrit Hendrikx en Pablo Rosario en zag een inzet van Angelino overgaan. Daarmee won Feyenoord de noodzakelijke strafschopserie van PSV, na de 0-0 in reguliere speeltijd.



Dat PSV-keeper Jeroen Zoet inzetten van Sam Larsson en Sofyan Amrabat stopte vanaf meter was achteraf alleen voor de statistieken interessant. De bekerwinnaar van afgelopen seizoen, Feyenoord, heeft de eerste prijs van het nieuwe seizoen binnen.



Het is voor de eredivisie niet te hopen dat de clash om de Johan Cruijff Schaal maatgevend is voor de rest van het seizoen. In het goed gevulde Philips Stadion was het spel van twee kanten matig en waren de kansen schaars. Zeker in de tweede helft. Namens Feyenoord, waar verdediger Sven van Beek verrassend genoegen moest nemen met een reserverol, vuurden invaller Amrabat en Calvin Verdonk eenmaal af. Beste mogelijkheid was er voor Tonny Vilhena, die in de slotfase op PSV-doelman Jeroen Zoet stuitte.



In het elftal van PSV zag spits en aanvoerder Luuk de Jong een doelpunt terecht afgekeurd worden vanwege het hinderen van Feyenoord-keeper Bijlow, afgelopen donderdag officieel benoemd als nieuwe eerste doelman van de Rotterdamse club. Later lag diezelfde goalie in de weg op een inzet van de op de bank gestarte Lozano.



Het was te weinig om één elftal als betere te betitelen. Vandaar dat de 0-0 stand na negentig minuten terecht was.



Aan de tweede helft was immers ook al een even gelijkwaardige als vlakke eerste helft vooraf gegaan, waarin beide ploegen er amper in slaagden kansen te creëren. De beste mogelijkheid voor de thuisclub was voor De Jong. Zijn inzet werd gekeerd door Feyenoord-doelman Bijlow. Aan de andere kant kwam Robin van Persie kort voor rust een teenlengte tekort toen Sam Larsson hem in stelling bracht.



De wedstrijd werd kort na begin overigens kort onderbroken omdat aanhangers van de Rotterdamse club, die met enkele duizenden naar Eindhoven waren gekomen, fakkels op het veld gooiden. Na een korte pauze verliep het duel vervolgens zonder problemen.



PSV kan zich na vanavond opmaken voor de start van de competitie. Daarin nemen de Eindhovenaren het zaterdagavond in eigen huis op tegen FC Utrecht. Feyenoord wacht, voordat het zondag op bezoek gaat bij De Graafschap, eerst nog de Europese wedstrijd tegen het Slowaakse Trencin. Die wedstrijd wordt donderdag gespeeld.