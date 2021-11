Bijlow, in bloedvorm naar Oranje: ‘Hij was voor het EK ineens onervaren... Heel irritant’

Familie van Abdelhak Nouri bereikt akkoord met Ajax over schadever­goe­ding

Ruim vier jaar nadat Abdelhak Nouri in elkaar zakte op het voetbalveld tijdens een oefenduel tegen Werder Bremen heeft Ajax met de familie van Nouri een overeenstemming bereikt over een schadevergoeding. Daarmee is een arbitragezaak van de baan. Dat bevestigen betrokkenen bij de zaak rond de familie. Er is een akkoord bereikt, maar dat moet nog formeel bekrachtigd worden.

7 november