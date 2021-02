Bijlow lijkt klaar voor rentree bij Feyenoord

FC Groningen-trai­ner Buijs na ‘coronacon­tact’ terug op de bank tegen oude liefde Feyenoord

14:05 Danny Buijs keert woensdag in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord terug op de bank bij FC Groningen. De 38-jarige trainer ontbrak zondag in het duel met sc Heerenveen omdat hij in contact was geweest met iemand die positief had getest op het coronavirus.