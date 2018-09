Bijlow, Rosario en Groeneveld in voorselectie, Padt ontbreekt

De 21-jarige Groeneveld, die geboren werd in Nigeria, maakte afgelopen zomer de overstap van NEC naar Club Brugge en speelt in België met 'Danjuma', de naam van zijn moeder, op zijn shirt. Hij maakte dit seizoen in Belgische dienst al vier goals in acht wedstrijden. Hij leverde daarnaast nog twee assists af.



Justin Bijlow heeft, na het vertrek van Brad Jones, bij Feyenoord de concurrentiestrijd met Kenneth Vermeer gewonnen en keepte dit seizoen alle wedstrijden in de eredivisie. Rosario is inmiddels vaste waarde geworden op het middenveld van PSV en was afgelopen zondag in de met 3-0 gewonnen topper van Ajax een van de uitblinkers.