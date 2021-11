Bijlow, Sangaré, Bazoer en Go Ahead-tweetal blinken uit, stevige onvoldoendes bij Willem II

Wie waren de uitblinkers in speelronde 12 in de eredivisie? En welke spelers vielen juist flink tegen? Bekijk hier de rapportcijfers van alle spelers die afgelopen weekend minimaal een halfuur in actie kwamen.

Ibrahim Sangaré blijft belangrijk voor PSV en kreeg een 8 voor zijn optreden tegen Fortuna Sittard terwijl Oranje-keeper Justin Bijlow zich liet gelden voor Feyenoord. Hij kreeg datzelfde cijfer. Ook Riechedly Bazoer, die een wereldgoal maakte voor Vitesse, kreeg ook een 8 en de onverzettelijke Go Ahead Eagles-spelers Warner Hahn en Joris Kramer eveneens.

Veel onvoldoendes waren er bij Willem II, waar Emil Bergström en Derrick Köhn slechts een 4 kregen, net als Vitesse-keeper Markus Schubert.

FC Twente – Heracles 1-0

FC Twente: Unnerstall 6,5; Troupée 6,5, Hilgers 6,5 (66. Plegezuelo -), Pröpper 6, Sadilek 6; Brama 6, Zerrouki 6,5 (84. Bosch -), Vlap 5,5 (61. Oosterwolde -); Rots 6 (84. Misidjan -), Van Wolfswinkel 5 (66. Ugalde -), Liminios 6.

Heracles: Blaswich 6; Bakboord 5 (31. Azzaoui 5,5), Rente 4,5, Knoester 5,5, Quagliata 4,5 (90. Sierra -); Fadiga 5,5, Kiomourtzoglou 5,5, De La Torre 6,5; Burgzorg 4,5 (81. Laursen -), Vloet 6, Sierhuis 4,5 (81. Bakis -).

Scheidsrechter Higler: 6,5

Man of the match: Mees Hilgers maakte zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal in de derby tegen Heracles en het bleek direct de beslissende. Slechts tien spelers maakten eerder hun eerste doelpunt in die derby.

Mees Hilgers.

NEC – Heerenveen 1-1

NEC: Branderhorst 6; Van Rooij 6, Márquez 6,5, Odenthal 6,5, El Karouani 6; Schöne 6, Barreto 6,5 (76. Proper), Bruijn 6,5 (66. Vet -); Tavsan 6 (66. Mattsson -), Akman 6,5 (76. Ruiz -), Okita 6

Heerenveen: Mous 7,5; Van Ewijk 6, Van Ottele 6, Bakker 6, Kaib 6; Madsen 6,5, J. Veerman 7, Halilovic 6,5 (78. Al Hajj -); Musaba 6 (66. Van der Heide -), H. Veerman 5,5, Stevanovic 5,5 (66. Nygren -)

Scheidsrechter Nijhuis: 7

Man of the match: De gedwongen keeperwissel bij Heerenveen pakt niet slecht uit voor de club. Xavier Mous is zo’n beetje de enige Heerenveen-speler in vorm de laatste weken en pakt zo nog de nodige punten voor de club.

Willem II – Sparta 0-3

Willem II: Wellenreuther 5; Owusu 5,5, Bergström 4, Jenssen 4,5, Köhn 4; Saddiki 4,5 (46. Meerveld), Svensson 5, (78. Yeboah -), Llonch 5 (62. Roemeratoe -); Nunnely 6,5, Wriedt 4,5, Köhlert 5,5 (62. Kampetsis -).

Sparta: Okoye 6; Masouras 6,5, Vriends 8, Beugelsdijk 7, Pinto 6,5; Mijnans 6,5 (78. Meijers -), Abels 6,5, Auassar 7 (78. Van Crooij -), Smeets 7 (88. Osman -), Emegha 6 (88. Goudmijn -), Thy 5 (71. Engels -).

Scheidsrechter Kooij: 6

Man of the match: Bart Vriends is door zijn twee goals tegen Willem II nu clubtopscorer. De centrale verdediger voelde zich er ‘God in Frankrijk’ door. Hij heeft nu al even veel goals gemaakt als in zijn meest productieve seizoen in zijn loopbaan.

Bart Vriends viert zijn goal.

PEC Zwolle – Cambuur 1-2

PEC Zwolle: Lamprou 5; Pabai 4,5 (46. Voet 4,5), Kersten 5 (69. Van den Belt -), Van Polen 5, Paal 5; Strieder 4,5 (81. Koolwijk -), Saymak 4,5 (58. Tedic 5), Huiberts 5,5; Kastaneer 5 (58. Adzic 5), De Wit 5,5, Redan 5.

Cambuur: Stevens 7; Schmidt 6,5, Mac-Intosch 7, Schouten 7 (83. Tol -), Bangura 6,5; Jacobs 6 (75. Paulissen - ), Hoedemakers 7, Maulun 7; Sambissa 6 (63. Doodeman -), Uldrikis 6, Kallon 6 (83. Ter Heide -).

Scheidsrechter Van der Eijk: 4

Man of the match: Met de traptechniek van de middenvelders van Cambuur zit het wel goed. Zowel Robin Maulun als Mees Hoedemakers scoorden tegen PEC Zwolle fraai van afstand. Hoedemakers past zich dit seizoen moeiteloos aan het niveau van de eredivisie aan.

FC Groningen – RKC 1-1

RKC: Vaessen 7,5; Gaari 5 (63. Wouters -), Adewoye 6, Meulensteen 7, Touba 6,5, Büttner 5,5 (71. Daneels -); Anita 5,5, Oukili 6 (63. Azhil -); Bakari 6, Odgaard 6 (80. Augustijns -), Kramer 6,5 (63. Stokkers -).

FC Groningen: Leeuwenburgh 6; Dankerlui 5,5 (67. Duarte), Dammers 6,5, Sverko 6,5, Van Hintum 6; El Hankouri 6, Kasanwirjo 5, Suslov 5,5, Irandust 5 (66. Strand Larsen -); Ngonge 5 (46. Postema 6/75. Joosten -), De Leeuw 5 (67. Abraham -).

Scheidsrechter: Blom 7

Man of the match: Met enkele knappe reddingen hield Etienne Vaessen RKC Waalwijk door een moeilijke fase van de wedstrijd. Ook bleek de doelman betrouwbaar bij de vele hoge ballen die FC Groningen voor de pot gooide.

Fortuna Sittard – PSV 1-4

PSV: Drommel 6,5; Teze - (18. Doan 7), Ramalho 6,5, Boscagli 6, Max 6; Sangaré 8, Gutiérrez 6 (87. Götze -); Mwene 5 (46. Bruma 6,5), Mauro 5,5; Zahavi 5 (65. Van Ginkel -), Vinícius 5,5 (87. Romero -).

Fortuna Sittard: Van Osch 5; Cox 5, Lonwijk 5,5, Angha 5, Pinto 5; Duarte 5 (71. Lake -), Rienstra 5, Tekie 5 (58. Ferati 5,5), Johanssen 5 (58. Noslin 6); Seuntjens 5, Flemming 5.

Scheidsrechter Van Boekel: 6,5

Man of the match: Ze kijken in Eindhoven al met vrees naar de maand januari wanneer ze het door de Afrika Cup moeten doen zonder Ibrahim Sangaré. De Ivoriaan was tegen Fortuna Sittard goed voor een treffer en is zonder twijfel de beste PSV’er van het seizoen.

Ibrahim Sangaré.

Feyenoord – AZ 1-0

Feyenoord: Bijlow 8; Pedersen 6, Trauner 7, Senesi 6, Malacia 6; Aursnes 6,5, Til 6, Kökçü 6; Toornstra 6 (76. Jahanbakhsh -), Linssen 6 (82. Dessers -), Sinisterra 6,5 (76. Nelson -).

AZ: Vindahl 7; Sugawara 6,5, Hatzidiakos 6,5, Martins Indi 7, Wijndal 6,5; Midtsjø 5,5 (76. Aboukhlal -), De Wit 6, Clasie 6; Gudmundsson 5,5 (70. Reijnders -), Pavlidis 5,5, Karlsson 5.

Scheidsrechter Lindhout: 6,5

Man of the match: Supersub Cyriel Dessers mag dan de gevierde man zijn bij Feyenoord, Oranje-keeper Justin Bijlow was alweer belangrijk met een geweldige redding in de slotfase waardoor Feyenoord overeind bleef en uiteindelijk nog de overwinning uit het vuur wist te slepen.

Vitesse – FC Utrecht 2-1

Vitesse: Schubert 4; Doekhi 6,5, Bazoer 8 (87. Oroz -), Rasmussen 6,5; Dasa 7, Bero 7,5, Tronstad 7, Wittek 7; Openda 6 (90. Darfalou -), Buitink 6 (67. Vroegh -), Frederiksen 6,5 (87. Huisman -).

FC Utrecht: Paes 7; Ter Avest 5,5 (70. Balk -), Benamar 4,5, Janssen 4,5, Warmerdam 5,5 (85’ Mallahi -); Maher 6, Ramselaar 5,5, Timber 5 (70. Mahi -); Sylla 5 (46. Zagre 6), Van de Streek 5 (46. Douvikas 5), Boussaid 5.

Scheidsrechter Kamphuis: 6

Man of the match: Riechedly Bazoer had het tegen zijn voormalige club FC Utrecht weer eens een keer op de heupen en maakte bovendien een wereldgoal.

Riechedly Bazoer viert zijn goal.

Ajax – Go Ahead Eagles 0-0

Ajax: Pasveer 6; Mazraoui 6, Timber 6,5 (70. Schuurs -), Martinez 6,5, Blind 5,5; Klaassen 6 (81. Danilo -), Alvarez 6 (63. Gravenberch -), Kudus 5,5 (63. Daramy -); Antony 6 (81. Neres -), Haller 5,5, Tadic 6.

Go Ahead Eagles: Hahn 8; Deijl 6,5, Lucassen 7,5, Nauber 7, Kramer 8, Kuipers 7,5, Brouwers 7, Cordoba 6,5 (82. Lidberg -), Rommens 7, Botos 6 (62. Cardona -), Oratmangoen 6,5.

Scheidsrechter Dieperink: 6,5

Man of the match: Het onverzettelijke Go Ahead Eagles kende in Warner Hahn en Joris Kramer de grote uitblinkers. Beide spelers speelden een grote rol bij de grootste verrassing van het weekeinde.

