Bijlow test positief op corona en mist duel met Slavia Praag

Linssen met knipoog over evenaring van Bergkamp: ‘Jullie kijken daar misschien van op, maar ik niet’

Feyenoord had vanmiddag geen kind aan PEC Zwolle en daar had spits Bryan Linssen een groot aandeel in. De 31-jarige Limburger evenaarde op de eeuwige topscorerslijst nu zelfs al Dennis Bergkamp.

21 november