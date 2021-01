Bijzondere dag voor Mihai Nesu: voor het eerst in tien jaar weer zelfstandig eten

VOORBESCHOUWING Intense vuurdoop jarige Van Wonderen beleeft nieuw hoofdstuk bij door corona gehavend GA Eagles

4 januari De entree van Kees van Wonderen in de wereld van het hoofdtrainerschap was er bij Go Ahead Eagles al eentje vol hobbels en tegenslag. De coronapandemie in zijn selectie heeft in de aanloop naar het uitduel bij Jong PSV van dinsdagavond weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan zijn toch al intense vuurdoop.