Bittere pil voor Pereiro: PSV'er moet WK missen

Hij maakte vorig jaar zijn debuut bij de Zuid-Amerikaanse formatie en leek op weg om een vaste waarde bij de selectie te worden. Dit seizoen kende hij een dip in de winter en die lijkt hem wat betreft het WK de spreekwoordelijke kop te kosten: Pereiro staat niet op het lijstje namen van bondscoach Óscar Tábarez.



In de eindfase van het seizoen kwam Pereiro sterk terug bij PSV en liet hij zich via een aantal fraaie goals gelden in de ploeg van Phillip Cocu. In drie seizoenen in Eindhoven maakte hij 32 goals, tamelijk netjes verdeeld over de jaren: 11 in zijn eerste jaar bij PSV, 10 in het seizoen erop en 11 treffers in dit voetbaljaar. Tábarez heeft niettemin een andere keuze gemaakt voor de positie van Pereiro.