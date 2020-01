Bizar: AFC-speler krijgt rood na slokje water uit bidon

Babel kiest bij Ajax niet voor rood-wit haar: ‘Denk dat ik het roze laat’

11 januari Het was al beklonken, maar Ajax maakte vanavond de komst van Ryan Babel (33) officieel wereldkundig. De aanvaller wordt voor de rest van het seizoen van Galatasaray gehuurd en hij kijkt er naar uit weer in de Johan Cruijff Arena terug te keren. ,,Elke keer als ik hier met het Nederlands elftal speelde, dan dacht ik: hier hou ik toch veel herinneringen aan over. Het is altijd speciaal in de Arena te komen”, zei Babel op Ajax TV.