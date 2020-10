Bizar: exact tien jaar na 10-0 bij PSV - Feyenoord wordt het bij VVV - Ajax 0-13

Lassina Traoré was in de Koel vooral de gevierde man. De spits van Ajax scoorde vijf keer tegen VVV-Venlo en had een daarmee een groot aandeel in de monsterzege van Ajax (bij rust stond het 0-4). Het Amsterdamse doelpuntenmoyenne werd vooral na de rode kaart van Christian Kum in de 51ste minuut verder opgeschroefd.



De grootste overwinning die de Amsterdammers ooit boekten, was 12-1 tegen Vitesse. Dit was op de allerlaatste speeldag in de eredivisie in het seizoen 1971-1972 en was overigens de grootste zege ooit in de eredivisie. Maar dat record is inmiddels aangescherpt, want daar ging de ploeg van Erik Ten Hag overheen. In Venlo stond het na 78 minuten spelen 0-12. Alsof de vernedering niet groter kon, viel de 0-13 ook nog. Daarmee schoten de Amsterdammers ook het record uit de boeken van grootste uitoverwinning in de eredivisie ooit. Dat stond op naam van Sportclub Enschede, dat van Sittardia won met 1-10, op 8 mei 1960.



Dit was overigens geen clubrecord voor Ajax, dat in 1984 met 14-0 van Red Boys Differdange.