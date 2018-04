Bizarre comeback van PSV compleet met drie treffers

PSV kan volgende week tegen Ajax de 24ste landstitel binnenhalen. Na een knotsgekke wedstrijd sleepte PSV bij AZ opnieuw een zege binnen. De ploeg kwam op een 2-0 achterstand, maar wist in een fase van vier minuten de 2-3 op het bord te brengen. Via eerst Pereiro, daarna Lozano en vervolgens Van Ginkel op de stip kwam de zege tot stand. Daarvoor was Wout Weghorst twee keer trefzeker.



AZ zette PSV in de beginfase met de rug tegen de muur, maar wist niet te scoren. Dankzij een uitstekende redding van Daniel Schwaab bleef PSV in de wedstrijd en daarin kreeg de ploeg zelf ook mogelijkheden om te scoren.



Luuk de Jong raakte met het hoofd de paal en scoorde daarnaast twee keer in buitenspelpositie. Na rust was het eerst de beurt aan AZ, dat Jeroen Zoet via Weghorst twee keer wist te verschalken.



Met een klassegoal prikte Pereiro de 2-1 binnen. Niet veel later was Lozano de man van de gelijkmaker, omdat hij goed doorging op AZ-keeper Bizot. Vanaf de stip zorgde Marco van Ginkel voor de 2-3. Ron Vlaar kreeg in de slotfase nog direct rood omdat hij Lozano vloerde.