Bizarre slotfase bezorgt FC Utrecht volle buit dankzij debutant Arweiler

Door Tim Reedijk



Dat FC Utrecht drie punten overhield aan het duel met FC Twente, is op zich verwonderlijk. Tot de 83ste minuut leidden de bezoekers in Stadion Galgenwaard, waar FC Utrecht een zeer makke partij speelde. In niets leek het erop dat de ploeg van trainer Dennis Haar, die de geschorste John van den Brom verving, dat zou kunnen omdraaien. Totdat de onzichtbare Gyrano Kerk profiteerde van geklungel achterin bij FC Twente en de gelijkmaken tegen de touwen tikte.

Coach Haar had op dat moment al de aanvallers Issah Abass en Jonas Arweiler ingebracht. Laatstgenoemde is een Duitse spits uit de jeugdopleiding van Borussia Dortmund. Hij valt met zijn doelpunten bij Jong FC Utrecht op in de Keuken Kampioen Divisie. Vandaag groeide hij uit tot het goudhaantje bij de hoofdmacht door in de 86ste minuut uit een hoekschop de 2-1 achter Joël Drommel te prikken.

Gezapig

FC Twente leek nog gelijk te maken, maar scheidsrechter Jeroen Manschot keurde de 2-2 af wegens buitenspel. Tóch geen resultaat voor FC Twente, dat weinig moeite had om overeind te blijven bij de subtopper en via Haris Vuckic twintig minuten voor tijd zelfs op voorsprong kwam. Het was eigenlijk de hele wedstrijd al wachten tot de bezoekers zouden toeslaan. Pas na 70 minuten werd de gezapige wedstrijd opengebroken. FC Twente wist de stormachtige slotfase dus uiteindelijk niet te doorstaan.

Volledig scherm Jonas Arweiler ontvangt de felicitaties van Sean Klaiber. © BSR Agency