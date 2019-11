Bizot vervangt geblesseerde Vermeer bij Oranje

Marco Bizot mag zich vanavond alsnog melden bij het Nederlands elftal in Zeist. Bondscoach Ronald Koeman heeft de doelman van AZ opgeroepen als vervanger van Kenneth Vermeer. De keeper van Feyenoord hield een blessure over aan de gewonnen competitiewedstrijd zondag tegen RKC Waalwijk (3-2).

Bizot behoorde wel tot de voorselectie, maar kreeg in eerste instantie geen uitnodiging van Koeman. De bondscoach koos voor de keepers Jasper Cillessen, Jeroen Zoet en Vermeer. Zoet is na een aantal tegenvallende optredens zijn basisplaats kwijtgeraakt bij PSV. De elfvoudig international moest tegen Willem II zijn plek onder de lat afstaan aan Lars Unnerstall. Zoet zat zondag in Tilburg ook niet op de bank. Hij bekeek de wedstrijd in de kleedkamer en later zelfs in de spelersbus.

Bizot is de minst gepasseerde keeper in de eredivisie met acht tegengoals. Hij hield dit seizoen in de competitie al negen keer de ‘nul’ bij AZ. Bij het Nederlands elftal zal de doelman twee teamgenoten tegenkomen. Myron Boadu en Calvin Stengs maken hun debuut in de selectie van Koeman.