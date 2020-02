Blaswich zit ADO na rust dwars in jacht op treffer

Hoewel Blaswich als uitblinker het veld afging, had Heracles aanvankelijk nog de beste kansen in Den Haag. Zo was in de eerste helft eredivisietopscorer Cyriel Dessers dicht bij een doelpunt, net als zijn ploeggenoot Delano Burgzorg. ADO kwam goed weg dat zij niet scoorden en bleef zonder zelf veel te creëren lang in de wedstrijd.